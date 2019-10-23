МакГрегор восхитился казахстанским боксом и захотел приехать

Он провел пресс-конференцию в Киеве.

Экс-чемпион UFC в двух весах ирландец Конор МакГрегор принял участие в пресс-конференции в Киеве (Украина), где высказался о казахстанском ММА и боксе, а также о возможном посещение РК, передает Vesti.kz.

- Я не знаю бойцов ММА из Казахстана. Я знаю, что бокс феноменален в Казахстане и имеет богатую историю, как и вольная борьба. Не помню, чтобы встречал бойцов из Казахстана. Возможно я приеду в Казахстан, если вы меня пригласите, - отметил МакГрегор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vesti.kz (@vestikzsport) 22 Окт 2019 в 11:11 PDT

МакГрегор в последний раз выходил в "клетку" в октябре 2018 года. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, а после боя началась массовая драка, по итогам которой оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Сам Макгрегор объявил, что ушел из ММА, но затем неоднократно намекал на возвращение. В общей сложности ирландец выиграл 21 поединок при четырех поражениях.

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