МакГрегор восхитился казахстанским боксом и захотел приехать
Он провел пресс-конференцию в Киеве.
Фото : 1news.az23 октября 2019, 06:09
Экс-чемпион UFC в двух весах ирландец Конор МакГрегор принял участие в пресс-конференции в Киеве (Украина), где высказался о казахстанском ММА и боксе, а также о возможном посещение РК, передает Vesti.kz.
- Я не знаю бойцов ММА из Казахстана. Я знаю, что бокс феноменален в Казахстане и имеет богатую историю, как и вольная борьба. Не помню, чтобы встречал бойцов из Казахстана. Возможно я приеду в Казахстан, если вы меня пригласите, - отметил МакГрегор.
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МакГрегор в последний раз выходил в "клетку" в октябре 2018 года. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, а после боя началась массовая драка, по итогам которой оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Сам Макгрегор объявил, что ушел из ММА, но затем неоднократно намекал на возвращение. В общей сложности ирландец выиграл 21 поединок при четырех поражениях.
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