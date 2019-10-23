Как отличить грипп от простуды: симптомы, профилактика 

Наиболее эффективной профилактикой является вакцинация, которая проводится в предэпидемический период (сентябрь-ноябрь).

Симптомы ОРВИ и гриппа очень схожи между собой: те же кашель, чихание, заложенность носа, озноб, повышение температуры и головная боль, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление здравоохранения Карагандинской области.

Но есть и некоторые специфические симптомы при вирусе гриппа:

- начало заболевания обычно острое: температура тела повышается резко и высоко – до 39-40 градусов;

- озноб, боль в суставах;

- бледность кожных покровов, иногда – посинение носогубного треугольника и яркий румянец на щеках;

- светобоязнь и непереносимость громких звуков;

- слабость, чувство разбитости, головокружение;

- кашель и насморк появляются не сразу, а только на второй-третий день заболевания;

- иногда – боли в животе, рвота, понос, особенно если это кишечный грипп при беременности;

- острое состояние длится около 7 дней – дольше, чем обычная ОРВИ.

Естественно, при высокой температуре и признаках гриппа, необходимо оставаться дома и вызвать на дом врача, не заниматься самолечением. Если же возникает необходимость посещения медицинской организации в остром периоде -обязательно использовать одноразовую маску, во избежание заражения окружающих.

Особое внимание на применение жаропонижающих и сосудосуживающих средств (капли в нос) у детей: необходимо строго придерживаться назначенной схемы применения, иначе возможна передозировка и осложнения, вплоть до летального исхода.

Наиболее эффективной профилактикой является вакцинация, которая проводится в предэпидемический период (сентябрь-ноябрь).

В настоящее время можно рекомендовать только общеукрепляющие меры: закаливание, прогулки в малолюдных местах, использование в пищу продуктов, богатых витамином С (лимоны, смородина,апельсины, шиповник), меда- естественно при отсутствии аллергии на данные продукты. Возможен прием аптечных поливитаминных препаратов. Не стоит увлекаться диетами в весенне-зимний период, так как они способствуют снижению иммунитета за счет ограничения поступления макро-микронутриентов и витаминов.

Касаемо маленьких детей и беременных–необходимо исключить посещения скопления людей (рынки, торговые дома, кинотеатры, общественный транспорт). Важнее сохранить здоровье малыша, чем посетить очередной бутик или кафе.

В случае необходимости выхода в магазин, проезда на транспорте -обязательное использование маски (маска не должна использоваться свыше 3-х часов). Маленьких детей лучше оставлять дома, под присмотром взрослых. После улицы –обязательно мыть руки с мылом.

Меры достаточно просты и выполнимы, берегите себя и своих близких.

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