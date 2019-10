"Zомбилэнд: Контрольный выстрел" – Вот так их, детка!

В отечественном прокате стартует комедийный фильм ужасов "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" - продолжение полюбившихся приключений путешественников по Америке, охваченной эпидемией вируса зомби. О том, почему вторая часть, вышедшая спустя 10 лет после первой, может оказаться еще более успешной, в обзоре корреспондента Zakon.kz, уже посмотревшего фильм на предпоказе в Алматы.

На волне успеха "Добро пожаловать в Zомбилэнд" 2009 года авторы Пол Верник и Ретт Риз запланировали возможное продолжение со множеством идей, которые они хотели использовать в сиквеле. Поначалу Вуди Харрельсон заявил, что не думал возвращаться в этот проект ради продолжения, а Верник тогда же поведал о планах вернуть Джесси Айзенберга, Эмму Стоун и Эбигейл Бреслин для сиквела. Это было серьезным намеком на то, что авторы хотят превратить комедию в прочную франшизу.

В феврале 2016 года было объявлено, что Риз и Верник снимают продолжение, в августе 2016 года Риз и Верник уговорили Вуди на участие во второй части истории. Съемки фильма начались с начала этого года в Атланте, Джорджия, были завершены 15 марта и вот 24 октября фильм выходит в казахстанский прокат.

Завязка

После событий первой части главные герои – Таллахасси (Вуди Харрельсон), Коламбус (Джесси Айзенберг), Вичита (Эмма Стоун), Литл-Рок (Эбигейл Бреслин) живут в Белом доме. Там безопасно, и зомби им не угрожают. Иногда они выходят "за продуктами" в пустынные магазины, и собирают там остатки вещей и продуктов, по пути эффектно убивая оставшихся зомби. Но однажды внутри этой дружной команды возникают противоречия, и девушки уезжают по-английски, оставив записку. Но они еще не знали, что в других районах зомби стали выносливее и злее.

Над чем смеемся

"Zомбилэнд: Контрольный выстрел" (режиссер Рубен Фляйшер) вполне может стать весьма успешным в прокате фильмом, более того, сама по себе картина – настоящая энциклопедия по зомби-апокалипсисам. На первый взгляд может показаться, что фильм смахивает на сборник огромного количества штампов и клише, собранных из фантастических фильмов о зомби и прочей нечисти, а так же из всеми любимых нами комиксов Marvel и DC. Другое дело, что авторы сумели заставить эти самые клише работать в свою пользу.

Со вкусом, с толком, с чувством и расстановкой Верник и Риз устраивают настоящий троллинг не только работам коллег, но и своему же фильму "Добро пожаловать в Zомбилэнд". Шутки порой жесткие, не лишены стремления к любимой некоторыми американскими сценаристами теме "ниже пояса", и шутки действительно 18+, но при этом создается ощущение, что чувство меры в плане частоты обращения к половой тематике у авторов "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" все-таки есть.

Настоящий ансамбль

Одно дело – грамотно прописать шутки, другое – мастерски их исполнить. И актерский ансамбль справляется с этим на ура. Блестяще отыграли свои роли Харрельсон и Айзенберг, хороши Эмма Стоун и Эбигейл Бреслин, феерически отыграла молодая Зои Дойч (у нее прекрасно получилось вжиться в предоставленную ей роль). Зрителю остаются лишь наслаждаться их работой в кадре, смеяться над приколами и ждать новых поворотов сюжета.

Любителям жестких побоищ тоже будет, чем восхититься. Зомби в фильме действительно не дремлют, и сражения достаточно эпичны, чтобы было интересно смотреть. Иными словами, у зрителя будет немало поводов, чтобы хорошо посмеяться и насладиться настоящей бойней.

К слову, фильм пришел по вкусу не только нам, но и, например, создателю комиксов "Ходячие мертвецы" Роберту Киркману.

- Очень понравилось мое возвращение в "Zомбилэнд". Настоятельно рекомендую! Ретт Риз и Пол Верник действительно умеют делать сиквелы! Покажите "Дэдпула 3", - написал Киркман в Твиттере.

THOROUGHLY enjoyed my return trip to @Zombieland Highly Recommended! @RhettReese & @paulwernick really know how to sequel! Bring on Deadpool 3!!!!