В Казахстане вдвое увеличат субсидирование авиарейсов

Большой рост расходов идет из-за международного рейса "Нур-Султан-Токио".

При обсуждении проекта трехлетнего бюджета на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов прокомментировал вопрос депутатов по поводу роста расходов на авиарейсы, а также сроки перехода отечественных авиакомпаний на самоокупаемость, передает корреспондент Zakon.kz.

- Действительно, наши расходы в 2020 году растут от 5 до 9 млрд тенге. В 2018 году, когда началась эта программа, было выделено 2 млрд тенге, это на 14 внутренних авиарейсов. В 2019 году в связи с увеличением цены ГСМ, эта сумма составила 2,7 млрд тенге. Если честно признаться, большая часть этих средств направляется на 14 внутренних рейсов. Вы знаете, в 2019 году 6 июля добавился еще один рейс Нур-Султан - Токио (…). В следующем году по нашему плану по 5 авиалиниям они перейдут на самоокупаемость где-то на 80%. В 2021 году 5 авиарейсов у нас сократятся. Большой рост расходов идет из-за международного рейса "Нур-Султан-Токио". Если в 2019 году данный рейс субсидируется только 6 месяцев (1,5 млрд тенге), то на 2020 год предусмотрено субсидирование в течение всего года на сумму 2,9 млрд тенге, - сказал он.

При этом глава ведомства напомнил, что рейс на Токио является пилотным проектом.

- Осуществляется авиакомпанией SCAT. По результатам 2020 года мы будем снижать эту сумму. В бюджетном планировании на 2021 год, объем субсидий, у нас есть в планах снижение до 2 млрд тенге, - уточнил Атамкулов.

Также он добавил, что задача ведомства состоит не только в оказании помощи компаниям, но и предоставлении льгот населению.

- В настоящее время мы оказываем помощь компаниям, но не только компаниям, мы оказываем помощь и населению. То есть предоставляем льготы по авиабилетам. Первая наша цель - это создание условий для населения. Нам необходимо организовать авиарейсы из таких малых населенных пунктов как: Урджар, Балхаш, Ушарал. То есть, чтобы население могло из этих малых городов иметь доступ на авиарейсы до Нур-Султана. Вы знаете, из Урджара, например, до Астаны билет стоит 10 тысяч тенге. Благодаря этому, население довольно нашими услугами авиарейсов, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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