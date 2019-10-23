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Казахстан к 2024 году увеличит добычу нефти

Увеличение добычи произойдет за счет расширения месторождений.

Фото : ПМ23 октября 2019, 12:54

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК министр национальной экономики РК Руслан Даленов при обсуждении проекта трехлетнего бюджета на 2020-2022 годы сообщил о планах Казахстана по увеличению объемов добываемой нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

- Объем добычи нефти увеличится с 90 млн тонн в 2020 году до 100 млн тонн в 2024 году. Увеличение добычи будет за счет расширения месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган и ввода в эксплуатацию морских месторождений, - сказал он.

По его словам, за основу формирования прогноза социально-экономического развития страны и бюджетных параметров взят базовый сценарий.

- Он предполагает цену на нефть в 55 долларов США. Согласно данным мировых финансовых организаций в 2019 году консенсус-прогноз цены на нефть составит 65 долларов США за баррель. В 2020 году она снизится 63 долларов США за баррель, - указал министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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