Казахстан к 2024 году увеличит добычу нефти

Увеличение добычи произойдет за счет расширения месторождений.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК министр национальной экономики РК Руслан Даленов при обсуждении проекта трехлетнего бюджета на 2020-2022 годы сообщил о планах Казахстана по увеличению объемов добываемой нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

- Объем добычи нефти увеличится с 90 млн тонн в 2020 году до 100 млн тонн в 2024 году. Увеличение добычи будет за счет расширения месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган и ввода в эксплуатацию морских месторождений, - сказал он.

По его словам, за основу формирования прогноза социально-экономического развития страны и бюджетных параметров взят базовый сценарий.

- Он предполагает цену на нефть в 55 долларов США. Согласно данным мировых финансовых организаций в 2019 году консенсус-прогноз цены на нефть составит 65 долларов США за баррель. В 2020 году она снизится 63 долларов США за баррель, - указал министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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