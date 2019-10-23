Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Гендиректора корпоративного фонда подозревают в получении взятки

Досудебное расследование продолжается.

Фото : Zakon.kz23 октября 2019, 13:15

Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении генерального директора Корпоративного фонда социального развития АО "НК "СПК "Павлодар" (100% доли участия акимата области) по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.

- Он подозревается в получении взятки в сумме 500 тыс.тенге из ранее оговоренных 1 млн.тенге от предпринимателей, за заключение договора об оказании услуг по оценке незавершенного социального объекта, - говорится в сообщении.

Генеральный директор корпоративного фонда задержан и водворен в ИВС УП Павлодара. Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого, с определением степени его виновности, будет вынесено судом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты