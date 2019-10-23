Гендиректора корпоративного фонда подозревают в получении взятки

Досудебное расследование продолжается.

Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении генерального директора Корпоративного фонда социального развития АО "НК "СПК "Павлодар" (100% доли участия акимата области) по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.

- Он подозревается в получении взятки в сумме 500 тыс.тенге из ранее оговоренных 1 млн.тенге от предпринимателей, за заключение договора об оказании услуг по оценке незавершенного социального объекта, - говорится в сообщении.

Генеральный директор корпоративного фонда задержан и водворен в ИВС УП Павлодара. Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого, с определением степени его виновности, будет вынесено судом.

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