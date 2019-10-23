Казахстанцев будут наказывать за посещение митингов с детьми

Имеются факты, когда граждане выходят на несанкционированные митинги вместе с несовершеннолетними детьми.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты согласились с внесенными поправками сената, предусматривающими наказание за вовлечение несовершеннолетнего в митинги, в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам госслужбы и противодействию коррупции", передает корреспондент Zakon.kz.

Как ранее указывалось в пояснительной записке сената, в данном законопроекте предлагается следующая норма:

- Предлагаемые изменения: В Кодекс об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (…) статью 128 изложить в следующей редакции: "Статья 128. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения. 1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения, за исключением деяний, предусмотренных частью второй настоящей статьи, влечет штраф в размере 50 МРП. 2. Вовлечение несовершеннолетнего в собрания, митинги, шествия, демонстрации и иные формы выражения общественных, групповых или личных интересов и протеста, проводимые в нарушение законодательства РК, а равно использование несовершеннолетнего в указанных формах выражения общественных, групповых или личных интересов и протестов влекут штраф в размере 100 МРП либо административный арест на срок до десяти суток".

При этом здесь же сенаторы отмечали, что "имеются факты, когда граждане выходят на несанкционированные митинги вместе с несовершеннолетними детьми, тем самым нарушая устойчивое физическое и психическое развитие здоровья несовершеннолетних. В связи с этим предлагается предусмотреть административную ответственность за вовлечение и использование несовершеннолетних в несанкционированных митингах".

Депутаты Мажилиса согласились с внесенными Сенатом поправками. Таким образом, документ считается принятым и направляется на подпись Президенту РК.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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