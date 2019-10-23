Нигматулин: Главное – не объем выделяемых средств, а результативность их использования

46% от общего объема всех расходов республиканского бюджета направлены на развитие социальной сферы.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул социальную направленность республиканского бюджета на 2020-2022 годы, сообщает Zakon.kz.

- Проект республиканского бюджета направлен на продолжение реализации поручений Первого Президента страны – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, а также задач, поставленных в предвыборной программе Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Приоритетные статьи расходов нынешнего трехлетнего бюджета – это развитие человеческого капитала, вопросы здравоохранения, занятости населения. Также в приоритетах бюджета – рост реального сектора экономики, создание условий для технологической модернизации и цифровизации отраслей экономики, повышение доступности жилья. Следует отметить, что выполнение социальных обязательств продолжает неизменно быть основой бюджетной политики государства, - подчеркнул Нурлан Нигматулин, подводя итог обсуждения, состоявшегося сегодня на пленарном заседании мажилиса.

При этом, как отметил спикер палаты, 46% от общего объема всех расходов республиканского бюджета, или 18,2 трлн. тенге, направлены на развитие социальной сферы.

- В мажилисе внесены поправки, направленные на повышение заработной платы педагогов на 25% с 1 сентября 2020 года и увеличение в два раза в течение последующих четырёх лет. Внесены и поправки, направленные на повышение, начиная с 1 января 2020 года, заработной платы работников культуры и искусства от 35% до 50%. В настоящее время ключевым фактором экономического роста становятся не столько объёмы выделяемых средств, сколько их эффективное планирование и эффективное освоение. И, как следствие, – повышение уровня жизни, и в целом улучшение социального самочувствия населения, - сказал Нурлан Нигматулин.

От эффективного планирования и использования бюджетных средств во многом зависит и решение имеющихся проблем. Среди них - пополнение доходной части бюджета. Требуется пересмотр и механизмов предоставления мер господдержки для реального сектора экономики в целом, сфер занятости и социальной защиты населения.

- Результатом реализации программ занятости должно стать создание не просто рабочих мест, а постоянных рабочих мест, ростом налоговых поступлений и объёмов производства конкретной продукции, - считает спикер мажилиса.

При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул, что простая раздача государственных денег недопустима ни на поддержку реального сектора экономики, ни на социальную сферу.

- В целом, республиканский бюджет – это опора экономической политики государства, параметры которой задаются Елбасы и Президентом страны. И это надо чётко понимать! В этой связи депутатами внесены существенные коррективы в расходную часть бюджета. Необоснованные расходы, которые не предусматривают достижения конкретного результата, перераспределены на насущные нужды наших граждан, требующие безотлагательного решения. Теперь перед Правительством, а также перед нами, депутатами, стоит задача – обеспечить своевременное и эффективное использование выделенных средств для улучшения качества жизни казахстанцев. И депутатский корпус готов к активной совместной работе в этом направлении, - резюмировал председатель мажилиса.

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