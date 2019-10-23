Серик Ахметов просит снять с него ограничение свободы
Назначеное на 23 октября судебное слушание не состоялось. Судья Казыбекбийского районного суда Караганды Манат Жумакаева перенесла заседание на 25 октября.
Серик Ахметов просит снять с него ограничение свободы. Экс-премьер-министр страны Серик Ахметов, осужденный за совершение коррупционных преступлений к ограничению свободы, обратился в суд с просьбой освободить его от исполнения наказания досрочно, передает Zakon.kz со ссылкой на Патриот Караганды.
Назначеное на 23 октября судебное слушание не состоялось. Судья Казыбекбийского районного суда Караганды Манат Жумакаева перенесла заседание на 25 октября.
Ахметов объясняет свое желание освободить его от ограничения свободы тем, что за время отбывания наказания в виде ограничения свободы он не допускал нарушений. К уголовной и административной ответственности за этот период времени не привлекался. Ущерб, причиненный преступлением, возместил государству в полном объеме.
Ранее специализированный суд по уголовным делам Карагандинской области признал Серика Ахметова виновным в совершении коррупционных преступлений и приговорил к 10 годам колонии. Абайский районный суд заменил Ахметову реальное лишение свободы на ограничение - неотбытую часть в виде 4 лет 26 дней суд заменил на тот же срок в виде ограничения свободы. В этот день он был освобожден из колонии АК 159/18. Ахметов имеет вторую положительную степень поведения, четыре грамоты, четыре поощрения.
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