Назначеное на 23 октября судебное слушание не состоялось. Судья Казыбекбийского ра­йонного суда Караган­ды Манат Жумакаева перенесла заседание на 25 октября.

Серик Ахметов просит снять с него ограничение свободы. Экс-премьер-министр страны Серик Ахметов, осужденный​ за совершение коррупци­онных преступлений к ограничению свободы, обратился в суд с просьбой освободить его от исполнения наказания досрочно, передает Zakon.kz со ссылкой на Патриот Караганды.

Назначеное на 23 октября судебное слушание не состоялось. Судья Казыбекбийского ра­йонного суда Караган­ды Манат Жумакаева перенесла заседание на 25 октября.



Ахметов объясняет свое желание освободить его от ограничения свободы тем, что за время отбывания наказания в виде ограничения свободы он не допускал нарушений. К уголовной и административной ответственности за этот период времени не привлекался. Ущерб, причиненный преступ­лением, возместил государству в полном объеме.



Ранее спе­циализированный суд по уголовным делам Караганди­нской области признал Серика Ахметова виновным в совершении коррупционных престу­плений и приговорил к 10 годам колонии. Абайский районный суд заменил Ах­метову реальное лишение свободы на ограничение - неотбытую часть в виде 4 лет 26 дней суд заменил на тот же срок в виде ограничения свободы. В этот день он был освобожден из колонии АК 159/18. Ахметов имеет вторую положи­тельную степень пове­дения, четыре грамот­ы, четыре поощрения.

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