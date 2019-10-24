За пивом бегал поначалу - Лукашенко о зарождении дружбы с Назарбаевым

Президент Беларуси отметил, что Назарбаев любил подшутить над ним по-доброму и всегда оказывал поддержку.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью агентству "Хабар" рассказал о знакомстве с Нурсултаном Назарбаевым, передает Zakon.kz.

Лукашенко отметил, что он стал президентом, когда был еще "сопливым" - ему не было и 40 лет. Тогда же он познакомился с Нурсултаном Назарбаевым.

- Я прихожу, а там аксакалы, понимаете? Нурсултан, Борис Николаевич Ельцин, Ниязов, Каримов. Слушайте, это величины! - сказал Лукашенко.

По его словам, все эти люди были "аксакалами", которые засветились в советское время.

- И мы с Эмомали Шариповичем Рахмоном совсем "зеленые" руководители. Ну и что? За пивом бегал поначалу. Как в народе говорят, "молодой, побежишь за пивом", - признался Лукашенко в беседе.

Президент Беларуси отметил, что Назарбаев любил подшутить над ним по-доброму и всегда оказывал поддержку.

Он также считает, что с Елбасы их роднит то, что они оба - выходцы из деревень. Лукашенко даже побывал в местах, где рос Нурсултан Абишевич.

- Я поехал в село, посмотрел, где он жил. Поэтому мы деревенские, и он чувствовал что-то родное, близкое, и всегда меня поддерживал, - вспомнил Лукашенко.

Президент Беларуси также признался, что ему не хватает Нурсултана Назарбаева на заседаниях Евразийского экономического сообщества.

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