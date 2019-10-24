Трамп давил на Зеленского до его инаугурации - СМИ

Президент Украины сообщил своим помощникам о том, что американский лидер добивается от него запуска антикоррупционного расследования в отношении газовой компании Burisma

Президент Украины Владимир Зеленский за две недели до инаугурации в мае 2019 года обсуждал с членами своей команды давление, которое якобы оказывали на него американский лидер Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на три источника, передает ТАСС.

По их данным, Зеленский сообщил своим помощникам о том, что Трамп добивается от него запуска антикоррупционного расследования в отношении газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Источник агентства подчеркивает, что встреча Зеленского с членами его предвыборного штаба изначально должна была быть посвящена энергетическим вопросам. Однако в ходе разговора главной темой обсуждения стало то, как избранному президенту Украины следует справляться с давлением со стороны американского президента.

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы вашингтонской администрации. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.

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