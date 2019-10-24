Автобус сгорел дотла в Алматы
Обошлось без пострадавших.
Фото : Facebook/ Алматы. Что? Где? Когда?24 октября 2019, 08:49
Сегодня, 24 октября, на пересечении проспекта Аль-Фараби с улицей Ходжанова сгорел пассажирский автобус, сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС, вызов поступил в 06:45. Подразделения прибыли на место происшествия в 06:53. К этому моменту автобус марки Yutong горел открытым пламенем на площади 25 квадратных метров.
Пожар был локализован в 06:59, ликвидирован в 07:04. В тушении участвовали 11 человек и две единицы техники.
В салоне людей не находилось, обошлось без пострадавших.
Фото: Facebook/ Алматы. Что? Где? Когда?
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