Автобус сгорел дотла в Алматы

Обошлось без пострадавших.

Фото : Facebook/ Алматы. Что? Где? Когда?

Сегодня, 24 октября, на пересечении проспекта Аль-Фараби с улицей Ходжанова сгорел пассажирский автобус, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, вызов поступил в 06:45. Подразделения прибыли на место происшествия в 06:53. К этому моменту автобус марки Yutong горел открытым пламенем на площади 25 квадратных метров.

Пожар был локализован в 06:59, ликвидирован в 07:04. В тушении участвовали 11 человек и две единицы техники.

В салоне людей не находилось, обошлось без пострадавших.

Фото: Facebook/ Алматы. Что? Где? Когда?

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