Как часто казахстанские звезды навещают родителей

Успевают ли селебрити навещать своих родителей и родственников.

Артисты эстрады и кино – люди занятые. Большую часть своего времени они посвящают репетициям, концертам, гастролям, съемкам. Успевают ли селебрити навещать своих родителей и родственников? Корреспондент Zakon.kz отправился на премьеру казахстанского фильма "МногоДЕДный" и выяснил у звездных гостей, как при плотном рабочем графике находить время для родных.

В центре сюжета трогательной комедии "МногоДЕДный" Женисхана Момышева, известного по режиссерской работе в фильмах "Бизнес по-казахски" и "Бизнес по-казахски в Америке", молодой беззаботный парень Дамир, сын влиятельного бизнесмена. Он живет в достатке, любит тусоваться и устраивает самые шумные вечеринки в городе. Все так и продолжилось бы, если бы в день окончания университета Дамир вместе с незаслуженно красным дипломом не получил случайный "подарок" от отца - должность директора в Доме престарелых. И пока Дамир находится в полной растерянности, его отец уже "строит" на месте госучреждения новый жилой комплекс.

Чем дольше развиваются отношения Дамира с аташками и апашками, тем больше они ему открываются. Престарелые люди кардинально меняют молодого человека. Он, наконец, понимает, что самое важное в этом мире - не шумные многолюдные тусовки, а большая и дружная семья.

Роль Дамира сыграл Турар Давильбеков (на нижнем фото в центре). Актер признался, что творческим людям непросто находить время в своем плотном графике на встречи с семьей.

- С родителями я вижусь не так уж часто. Потому что, наверное, я как творческий человек зациклен на своей деятельности. Тем не менее, с родителями постоянно поддерживаем отношения, переписываемся, связываемся по телефону. У каждого в жизни есть своя история, которую, в принципе, он не хотел бы раскрывать до конца. 21 век, особенно у нас, учитывая экономические моменты, приходится куриться как белка в колесе. Не получается с родителями постоянно видеться, но несколько раз в месяц, конечно, как правило, встречаемся, – сказал Турар Давильбеков.

Певец Айкын Толепберген рассказал, что установил в семье добрую традицию хотя бы раз в неделю бывать у родителей.

- Пытаюсь уделять как можно больше времени семье. Конечно, с детьми живешь, семью видишь постоянно. А к родителям раз в неделю езжу, это обязательно, чтобы они видели не только нас, но и внуков. У меня гастроли, выступления, даже если сам не успеваю к родителям, всегда супругу отправляю к ним, либо они приезжают к нам. Преемственность поколений должна быть, - считает певец.

Интересно, что к родителям супруги Айкына - экс-солистки группы "КешYOU" Жулдыз Омиргали, они ездят не часто, потому родители Айкына живут в городе, а родители Жулдыз- не так близко.

- Родители мужа считаются своими родителями и для жены, поэтому мы все как одна большая семья. Но у каждого по-разному, зависит от того, насколько далеко живут родители. Мои дедушка с бабушкой со стороны отца жили очень далеко, а со стороны мамы – ближе, поэтому с ними больше виделся. Самое главное, постоянно быть на связи, узнавать, как у наших родителей, бабушек и дедушек дела, пока они с нами, потому что родители не вечны. Об этом нельзя не забывать и важно ценить каждую минуту, - сказал Айкын.

В творческих планах популярной казахстанской певицы Ayree выход новых песен и клипов, она также готовится к гастрольному туру по Казахстану.

- Конечно, у творческих людей очень мало времени, забитый график, зачастую не получается к ним ездить, потому что живут за городом. Но я стараюсь, конечно, по праздникам ездить, поздравлять, уделять им внимание, с трудом, но нахожу время, чтобы побыть с родными, - поведала певица.

Режиссер Женисхан Момышев в своем фильме "МногоДЕДный", который уже стартовал в казахстанском прокате, напомнил всем казахстанцам о том, как важно не забывать о наших родителях, быть с ними рядом и не бросать в трудную минуту. Ибо они готовы на все ради нас. Исбек Абильмажинов в картине сыграл постояльца Дома престарелых Жанибека-ата, который вместе с супругой продали единственную квартиру ради того, чтобы их дочка смогла учиться за границей. Но не сказали ей об этом. Но даже она при первой же возможности навещает их.

- У казахов не принято не посещать родителей, поэтому у нас в семье этот вопрос не обсуждается. Хотя, конечно, ритм жизни меняется, с ним и менталитет, время диктует свое. Бывает всякое. Но, к сожалению. в нашей стране есть такая проблема, что не все с трепетом и уважением относятся к своим родителям. Это трагедия, когда дети сдают родителей в дом престарелых, или дети бросают родителей, это не принято у казахов. Я считаю, что корни этой проблемы в воспитании. Если родители хорошо воспитали, то дети никогда не бросят их. Дети – это наши инвестиции, - заключил Абильмажинов.

Семья – это наше все, именно здесь нас любят такими, какие мы есть, и ни за каких деньги всего мира не купишь здоровье наших родных и близких.

Альберт Ахметов

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