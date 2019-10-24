Жителей Нур-Султана предупредили о фальшивых банкнотах 

В случае обнаружения поддельных денежных купюр, обращаться по телефону 8(7172)31-61-45.

В Нур-Султане задержана группа лиц, которая осуществляла изготовление поддельных денежных купюр номиналом 2000, 5000, 10000, 20000 тенге. Данные купюры задержанными лицами сбывались в продуктовых магазинах и торговых точках столицы, сообщает Zakon.kz.

- В настоящее время все лица задержаны, оборудование по изготовлению поддельных купюр обнаружено и изъято, проводится досудебное расследование по ст.231 Уголовного кодекса Республики Казахстан "изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" на предмет установления фактов сбыта данных купюр на территории Республики Казахстан, - говорится в сообщении ДЭР по г.Нур-Султан.

В случае обнаружения поддельных денежных купюр номиналом 2000, 5000, 10000, 20000 тенге, просим вас сообщить в Департамент экономических расследований по городу Нур-Султан по адресу: ул. Желтоксан,43 или по телефону доверия: 8(7172)31-61-45

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