Центральный стадион чуть не закрыли в Алматы

Полиция выявила нарушения требования закона РК "О противодействии терроризму".

15 октября в Алматинском городском суде завершилось рассмотрение административного дела в отношении ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

В сентябре Специализированный межрайонный административный суд Алматы признал Дирекцию спортивных сооружений города виновной в том, что она в течение года повторно нарушила требования закона РК "О противодействии терроризму" и постановления правительства "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении".

Нарушения были выявлены в августе сотрудниками УП Бостандыкского района во время проверок Центрального стадиона, двумя годами ранее переданного в доверительное управление ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы".

- В апелляционной жалобе представитель ТОО подтвердил факт устранения выявленных нарушений, кроме тех, которые требуют финансирования и проведения государственного закупа по приобретению товаров, проведению работ и услуг, что в соответствии с предусмотренной процедурой установленной законодательством РК займет определенное время. Следовательно, обстоятельств, отягчающих ответственность за данное административное правонарушение, указанных в ст.57 Кодекса об административных правонарушениях, по делу не имелось. Вместе с тем, указанные выше смягчающие ответственность обстоятельства судом первой инстанции не были приняты во внимание при назначении меры взыскания в отношении правонарушителя, - сообщили в суде.

В суде апелляционной инстанции представитель ТОО пояснил, что замечания, указанные в предписании, устранены на 90%.

Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда оставила без изменения постановление суда первой инстанции в части квалификации нарушения и наложенного штрафа.

- Апелляционная жалоба ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы" была удовлетворена частично. Вышестоящая инстанция исключила дополнительную меру взыскания в виде приостановления деятельности Центрального стадиона города Алматы. Постановление вступило в законную силу, - резюмировали в суде.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!