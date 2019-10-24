Казахстан может отправить 3 велогонщиков-шоссейников на Олимпиаду 2020

В мужских шоссейных велогонках Казахстан в Мировом рейтинге занял 19 место.

Международный союз велосипедистов UCI опубликовал свежий мировой рейтинг, на основании которого будут распределены лицензии в шоссейном велоспорте на Олимпийские игры 2020 года в Токио, передает Zakon.kz.

В шоссейных велогонках на Олимпиаде-2020 смогут принять участие 197 спортсменов (130 мужчин и 67 женщин). Каждая страна может быть представлена максимум 9-ю спортсменами (5 мужчин и 4 женщины). Основным критерием отбора станет Мировой рейтинг UCI, также часть лицензий будет отдана лучшим странам по итогу континентальных первенств (за исключением Европы и Океании). В индивидуальных гонках выступят велогонщики, которые отобрались для участия в групповой гонке.

При распределении олимпийских лицензий учитывается Мировой рейтинг, составленный по итогам соревнований за период с 22 октября 2018 по 22 октября 2019 года. В мужских шоссейных велогонках Казахстан в данном рейтинге занял 19 место. что согласно правилам олимпийской квалификации позволяет отправить в Токио 3 велогонщиков, которые выступят в мужской групповой шоссейной велогонке. Кроме того, один из них сможет выступить в мужской олимпийской гонке с раздельным стартом.

Максимальную квоту в мужских шоссейных велогонках - 5 спортсменов, получили страны, занявшие в рейтинге первые 6 мест, сейчас это Бельгия, Италия, Нидерланды, Франция, Колумбия, Испания. Еще 7 стран, занявших с 7 по 13-е места в мировом рейтинге, смогут отправить в олимпийский Токио 4 мужчин-велогонщиков. Это Словения, Германия, Австралия, Дания, Великобритания, Норвегия и Швейцария. По 2 велогонщика отправят страны, занявшие в Мировом рейтинге места с 22 по 32, а по одному гонщику - занявшие с 33 по 50 места.

В женских шоссейных велогонках Казахстан в Токио-2020 представлен не будет.

Впрочем, пока это предварительные данные. Окончательный, утвержденный список с квотами для каждой страны будет опубликован в ноябре. После этого каждая страна сможет самостоятельно решить, кого из своих велосипедистов отправить в Токио-2020 в рамках выигранной квоты.

Добавим, что в индивидуальном мировом рейтинге самое высокое место среди казахстанцев занимает лидер национальной команды по велоспорту Алексей Луценко. Он расположился на 22-ой строчке. К слову, Луценко является абсолютным лидером рейтинга UCI в Азии. В активе казахстанца 1688 очков, что в три раза больше, чем у занимающего второе место Лю Ксианджинга из Китая. На третьем месте азиатского рейтинга и 213-м в мировом расположился казахстанец Евгений Гидич.





Очки в Мировой рейтинг присуждаются на всех гонках от уровня World Tour до категорий 1.2 и 2.2. Наибольшее количество очков приносят гранд-туры. В рейтинге также учитываются результаты мирового и континентальных чемпионатов.

Подготовил Альберт Ахметов

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