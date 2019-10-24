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Порядка 75% осужденных трудоустроят в рамках реформы МВД

Ряд осужденных успешно пользуются своим правом и организовали собственный бизнес.

Фото : Владивосток. онлайн24 октября 2019, 15:20

Реализация Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы предусматривает и модернизацию уголовно-исправительной системы (УИС), передает Zakon.kz.

В частности, планируется улучшить условия трудовой занятости осужденных – трудоустроить минимум 75%. Они занимаются освоением производства металлоизделий, мебели, стройматериалов и т.д. В эту сферу активно привлекается бизнес - 237 субъектов МСБ, на предприятиях которых трудоустроено 3200 осужденных.

Как отметили в МВД, ряд осужденных успешно пользуются своим правом и организовали собственный бизнес: изготовление хлебо-булочной, макаронной, консервной продукции и т.д.

Кроме того, с госорганами согласованы законодательные поправки по улучшению правового положения осужденных.

В двух колониях Акмолинской и Алматинской областей запустили пилотный проект электронных магазинов, в которых осужденные могут заказывать продукты питания, одежду, книги, - все, что разрешено законом. Оплата -банковскими карточками.

Для поддержания социально полезных связей для осужденных внедряются интернет-свидания.

Всего в рамках реформы УИС предусмотрено 9 направлений модернизации, в том числе:
- проработка вопроса раздельного содержания в осужденных за насильственные преступления, оптимизации режимов, учреждений и штатной численности;
- расширение системы видеонаблюдения;
- повышение заработной платы сотрудников УИС;
- проработка вопросов передачи воспитательной колонии для несовершеннолетних в МОН (нецелесообразно) и медицинского обеспечения осужденных в министерство здравоохранения (пилот в Алматинской и Карагандинской областях);
- внедрение инструмента оценки риска правонарушителя, состоящего на учете службы пробации (опыт Европы и США);
- введение психологов в службы пробации;
- привлечение частного бизнеса к созданию производств на территории учреждений УИС.


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