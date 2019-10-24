Позор Месси в Лиге чемпионов попал на видео

Начиналось для звездного аргентинца все довольно радужно.

Звезды тоже допускают детские ошибки. Эту фразу подтвердил даже легендарный игрок "Барселоны" 32-летний Лионель Месси в матче Лиги чемпионов против чешской "Славии", передает Zakon.kz.

Начиналось для звездного аргентинца все довольно радужно. Он забил уже на третьей минуте матча против пражской "Славии" в Лиге чемпионов и стал первым игроком, забившим в 15 сезонах главного европейского клубного футбольного турнира кряду.

Однако, во втором тайме случился эпизод из серии "Акела промахнулся". Лео умудрился допустить детскую ошибку.

На 75-й минуте Месси бил с пары метров практически по пустым воротам и никто не мог помешать голу в ворота "Славии", даже голкипер чешского клуба распластался перед Лео на газоне. Аргентинец хотел сделать красиво - перебросить мяч через него, но в итоге плохо ударил и не попал в створ.

Добавим, что в этом сезоне аргентинец долго "вкатывался" из-за травм, полученных летом и на старте кампании. А "Барселона" в итоге победила "Славию" со счетом 2:1.

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