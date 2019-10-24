Надаль против Джоковича: завершился матч легенд в Нур-Султане

Вечные соперники выявили победителя в тай-брейке.

Испанец Рафаэль Надаль победил серба Новака Джоковича в выставочном матче, прошедшем сегодня, 24 октября, в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

По регламенту встреча прошла в два сета. В первом успеха добился Надаль (6:3), а во втором верх взял уже Джокович (6:3). В итоге, победителя выявляли в тай-брэйке, который завершился со счетом 11:9 в пользу испанца.

Звезды спорта прибыли в столицу Казахстана с краткосрочным визитом - они уже провели пресс-конференцию и приняли участие в торжественном открытии нового теннисного центра, а также встретились с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и с Елбасы. Помимо этого, спортсмены провели мастер-класс для детей.

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