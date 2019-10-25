Жители села в Алматинской области добились свободного проезда на платной автодороге

За месяц у многих водителей набегают суммы до 60 тысяч тенге просто за то, что они выехали по делам или на работу.

Нас грабят! С таким заявлением выступили автовладельцы Алматинской области, которые вынуждены ежедневно платить за проезд нескольких километров по новой автотрассе. Причем объехать участок платной дороги не представляется возможным. За месяц у многих водителей набегают суммы до 60 тысяч тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Несколько десятков возмущенных водителей говорят от имени жителей двух районов, Енбекшиказахского и Раимбекского, с общим населением около 130 тысяч человек. Вблизи их домов пролегла новая платная автотрасса Алматы - Хоргос. Однако радоваться пришлось недолго. До тех пор, пока не получили квитанции.

Иван Тричев - житель Алматинской области:

- До моста доезжаем, выезжаем на старую дорогу - и деньги уже туда падают. Сразу в интернет заходим, смотрим - уже 850 тенге надо платить. За что платить? За то, что из дома выехал на работу или по каким-то делам?

Чтобы вернуться домой, тоже надо заплатить. Таким образом, у людей нет выбора. Чтобы попасть на старую бесплатную дорогу, им приходится несколько километров проехать по новой. Камера фиксирует проезд, а куда поехал водитель и откуда выехал, она не видит.

Житель села Шелек:

- За вот эти восемь километров нам приходится штраф платить. Просим установить эту камеру за мост подальше.

У водителя за месяц набегает до 60 тысяч тенге. Однако в "КазАвтоЖол" не согласны с указанными суммами.

- Легковые авто - по 100 тенге и грузовые - по 290 тенге.

- А откуда тогда водителям приходит сумма оплаты 850 тенге?

- Этого не может быть.

После переговоров с недовольными водителями представители "КазАвтоЖол" пообещали, что больше не будут взимать плату за короткий маршрут с местных жителей.

Берик Бекмагамбетов - начальник платного участка "Казавтожол":

- У кого накопились долги, нашим руководством принято решение, что долги будут списываться в полном объеме.

Протяженность дороги Алматы - Хоргос — 295 километров. Терминалы установлены на въезде и выезде.

Участок вдоль села Шелек, где трасса сливается с Кульджинской, еще во время открытия планировалось сделать бесплатным.

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