Освобожденную досрочно павлодарку вернули в колонию из-за ошибки бюрократии

Адвокаты разводят руками, отмечая, что это беспрецедентный случай.

Из-за бюрократической ошибки жительницу Павлодара отправляют в колонию. И ей вновь предстоит пережить весь ужас пребывания за колючей проволокой. Адвокаты разводят руками, отмечая, что это беспрецедентный случай, и четкого руководства к действию здесь просто нет, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В 2017 году в жизни Александры Сорокиной случилась трагедия. А дальше - следствие, суд и приговор – шесть лет лишения свободы. Отбывать тюремный срок павлодарку отправили в колонию Восточно-Казахстанской области. Через два года она добилась условно-досрочного освобождения, начав жизнь с чистого листа. За шесть месяцев на воле Александра преобразилась: устроилась на работу и пыталась наверстать упущенное за годы разлуки с дочерью. А потом пришел участковый и заявил: пора возвращаться в колонию.

Алла Макогоненко - сестра Александры Сорокиной:

- Можете себе представить, как чувствует себя человек, который вроде бы уже понес свое наказание за содеянное, и просто он старается, пытается оставить это в прошлом. У нее шок полный. У нее, ее семьи. Дочь. Мы ей, конечно, говорим, мама на работу, ей нужно вернуться.

В решении судебной коллегии говорится, что участники процесса, подписавшие Александре вольную, ошиблись. Они неправильно подсчитали сроки отбытого наказания, освободив женщину на пять месяцев раньше.

Из постановления судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда:

"Постановление Жарминского районного суда Восточно-Казахстанской области от 29 января 2019 года об удовлетворении ходатайства осужденной Сорокиной о замене отбытой части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы отменить".

Родные Александры Сорокиной обратились за помощью к адвокатам. Но те лишь развели руками, посоветовав готовиться к вынужденной разлуке.

Татьяна Сорокина - мать Александры Сорокиной:

- Это ад какой-то, я не знаю. Ребенок говорит, можно я буду спать в маминой ночнушке, потому что она пахнет мамой. Это вообще очень тяжело. И такое видеть, не дай Бог.

Сейчас Александра Сорокина, не успевшая попрощаться с дочерью, находится в павлодарской колонии. Уже в эту субботу ее этапируют в Усть-Каменогорск досиживать тюремный срок.

Елдос Жумаксанов - официальный представитель областного суда ВКО:

- Прибудет в колонию, там администрация обратно пересчитает, и ей скажут, сама тоже, наверное, знает, когда вправе, ну, месяца через 3-4, думаю, вправе обратно подать данное ходатайство. Это право.

Судью, допустившего фатальную ошибку, наказывать не будут. Санкции для таких проступков не предусмотрены.

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