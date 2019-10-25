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Казахстан и Беларусь обговорили условия и правила поставок нефти

Стоит отметить, что в соглашении не указаны объемы.

Фото : ПМ25 октября 2019, 10:38

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбае в кулуарах Акорды раскрыл подробности согласования основных параметров по поставкам нефти между Казахстаном и Беларусью, передает Zakon.kz.

Он подтвердил, что согласование основных параметров по соглашению о поставках нефти и нефтепродуктов состоялось.

- Согласовали соглашение, в основном текст, можно сказать, что 100% согласован. Сейчас не будет подписания, потому что нужно провести внутригосударственные процедуры. Сначала уполномочить меня или моего заместителя, они тоже должны. После этого подпишем уже, - отметил министр.

По его словам, в соглашении не указаны объемы, а обговорены условия и правила поставок.

- Мы предоставим белорусским партнерам возможность проведения переговоров с нашими нефтедобывающими компаниями. Прежде всего, это наши нефтедобывающие компании на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане, - заключил Бозумбаев.


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