Получить удар ножом? – Режиссер фильма "Зеркала" трижды стал жертвой автоворов

Рашид Сулейменов вспомнил свою встречу с автоворами в реальной жизни.

Тема кражи боковых зеркал автомобилей в Казахстане стала одним из трендов в информационном поле после трагедии с прославленным фигуристом Денисом Теном. Гибель спортсмена от рук преступников шокировала не только казахстанцев, но и мировую общественность. Казахстанский режиссер Рашид Сулейменов не остался в стороне и по-своему взглянул на проблему в своем новом фильме "Зеркала", выходящем в прокат 31 октября. О зарождении идеи, встрече с такими преступниками в реальной жизни и насаждаемых соцсетями ценностях кинематографист рассказал после премьерного закрытого показа в Алматы, передает Zakon.kz.

Идея снять фильм на тему борьбы с воровством появилась у Рашида несколько лет назад, за это время он сам несколько раз столкнулся с воровством боковых зеркал со своего автомобиля, но после трагических событий летом 2018 года история сложилась в его голове окончательно.

- Ни юридического, ни морального права не имею, чтобы снимать фильм о погибшем чемпионе, но в данном случае как деятеля искусства глубоко тронула эта трагедия, любая смерть страшна, но не менее страшно, что все как-то легко стало происходить, эпидемия по краже зеркал становится распространенным явлением, - пояснил Сулейменов.

По сюжету фильма четверо молодых парней и одна девушка приезжают в большой город на заработки, но вот только мегаполис не встречает их с распростертыми объятиями. Они устраиваются работать на автомойке и параллельно решают встать на криминальную тропу, воруют боковые зеркала с машин. Но однажды налаженная система дает сбой, когда один из воров убивает застигнувшего его автовладельца. На поимку банды отряжаются все полицейские силы города и расплата близка.

Режиссер вспомнил свою встречу с автоворами в реальной жизни.

- С моей машины трижды снимали зеркала. В первый раз сняли зеркала, когда машина была еще новая, я пошел покупать в магазине, все поставил. И вскоре их тоже воруют. После этого я купил дубликаты, б/у. Но и их спустя время тоже крадут. В третий раз я уже решил купить с рук. Приезжают такие ребята, с рюкзачком, мне показывают, и я понимаю, что эти зеркала просто ворованные у кого-то. Что мне делать? Пытаться их захватить, рисковать получить удар ножом? Я просто у них эти зеркала отобрал. К чему я об этом рассказываю? Да, мне самому приходилось с этим сталкиваться, точно также я ходил по автобарахолкам, искал свои зеркала, спрашивал. Вся эта "индустрия" действительно работает как отлаженный механизм: кто-то ворует, кто-то скупает, кто-то продает. В этом фильме не было задачи показать подноготную вот этой вот "индустрии". Задача фильма – показать мотивации, трансформацию сознания вот этих преступников, - сказал Рашид Сулейменов.

Тем не менее, режиссер картины против самодеятельности, и уверен, что с помощью магии кино можно достучаться до тех, кто промышляет воровством и переубедить их в неверности такого пути.

- Одна из Библейских заповедей гласит: "не суди и не судим будешь". Если вы помните, в кульминационной сцене наш главный герой, на которого снисходит озарение, разговаривает по телефону с героиней, которую играет Элизат Берикова, и говорит о том, что "мы оба заботимся о близких, и это нас объединяет, но в погоне за благополучием мы себя потеряли". Нам насаживают ненужные ценности интернет, телевидение. У молодежи есть средства для пропитания, но в Алматы работает много приезжей молодежи, и практически все свои деньги они отправляют в аул, чтобы поддержать своих безработных родных. А сколько денег для этого нужно? У молодежи куча соблазнов. Они в интернете видят, какие ценности насаждают социальные сети, музыкальное телевидение, думают: "А чем я хуже звезд? Я хочу так же". Поэтому соблазнов много. Мы не можем им запретить мечтать об этом. Другое дело, что пути реализации и достижения цели каждый выбирает сам. Задача данного фильма – показать ошибочность "легкого" преступного пути, который некоторые из них выбирают, - добавил Рашид Сулейменов.

Режиссер констатирует, что жажда легких денег никогда не приводила ни к чему хорошему.

- Многие девушки мечтают найти себе мужчину, который будет их содержать. Меняются ценности, это страшно, и ничего этому не противопоставляется. Если вы обратили внимание, генеральная сюжетная линия в фильме больше лирическая, любовный треугольник, а вторая сюжетная линия – противостояние полиции и банды. Все великие идеологи говорили, что кино способно достучаться до сердец каждого. Будучи самым массовым жанром, фильм ориентирован на молодежную аудиторию. Когда мы главными героями делаем медийных звезд, мы тем самым не популяризируем образ преступника, а наоборот, привлекаем внимание самых широких молодежных масс. И как раз-таки пробудить эмпатию, когда молодой зритель понимает логику преступников, их побуждения, мотивацию и пройдя через все перипетии картины мы показываем финал, развязку, это и есть профилактику подобных вещей (воровства – Прим.Авт), - заключил Сулейменов.

Альберт Ахметов

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