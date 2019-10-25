Пилатес. С чего начать

Кто-то уже слышал, а кто-то, возможно, уже практикует занятия пилатесом.

Кандидат в мастера спорта по баскетболу, мастер спорта международного класса по регби, мастер-тренер по фитнесу, сертифицированный тренер по пилатесу Татьяна Пшеничная подчеркнула, что в пилатесе существует очень много упражнений. Специально для читателей Zakon.kz она показала несколько простых упражнений из пилатеса, которые можно выполнять дома.

Пилатес — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации людей после травм. Пилатес представляет собой серию упражнений в медленном темпе. Как и у других видов фитнеса или физкультуры, результатом регулярных занятий пилатесом становятся оздоровление суставов и укрепление мышц, снятие напряжений и болей в теле, коррекция веса, улучшение осанки, нормализация сна, улучшение самочувствия.

Энтузиасты пилатеса утверждают, что им можно заниматься как в фитнес-клубе, так и самостоятельно дома, что им могут заниматься люди любого возраста и пола, с любым уровнем физической подготовки, и что возможность травм здесь сведена к минимуму. Более того, сборные Казахстана по ряду зимних видов спорта также во время учебно-тренировочных сборов занимаются пилатесом.

Татьяна Пшеничная показала несколько простых упражнений из пилатеса, которые можно выполнять дома.

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Альберт Ахметов

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