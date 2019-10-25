Мы выходим на очень серьезные договоренности с Беларусью - Токаев

Президент Казахстана отметил, что стороны заинтересованы в усилении взаимных связей в гуманитарной сфере и активном продолжении взаимодействия на международной арене.

В результате переговоров Казахстан и Беларусь выходят на очень серьезные договоренности, сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Это хорошая возможность обсудить все вопросы сотрудничества между нашими государствами, и в случае необходимости дать им дополнительный импульс, - сообщил на встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко Токаев.

Он добавил, что в закрытом формате стороны проговорили основные проблемные вопросы, поскольку во взаимоотношениях самых близких государств друг с другом как бы-то ни было возникают те или иные вопросы, которые требуют обсуждения, уточнения и самое главное решения.

- Я считаю, что в результате уже начавшихся переговоров мы выходим на очень серьезные договоренности, которые я уверен будут реализованы в самом ближайшем будущем, - отметил Президент Казахстана.

По его словам, стороны заинтересованы в том, чтобы усиливать взаимные связи в гуманитарной сфере, а также активно взаимодействовать на международной арене.

- Поэтому подписываемые сегодня соглашения и совместные заявления, на мой взгляд, являются очень серьезным шагом вперед в продвижении сотрудничества между нашими государствами, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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