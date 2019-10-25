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В Алматы горит строящаяся высотка

Фото черного столба дыма начали появляться в социальных сетях.

Фото : фото очевидцев25 октября 2019, 11:08

В Алматы произошел крупный пожар, передает Zakon.kz.

Фото черного столба дыма начали появляться в социальных сетях.

Как пояснили в ДЧС города, предварительно, горит кровля строящегося 13-этажного здания на ул. Шевченко угол ул. Муканова. Силы и средства ДЧС следуют по повышенному номеру вызова.

Фото: Павел Александров

Фото: Инесса Владимировна


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