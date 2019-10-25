В Алматы горит строящаяся высотка
Фото черного столба дыма начали появляться в социальных сетях.
Фото : фото очевидцев25 октября 2019, 11:08
В Алматы произошел крупный пожар, передает Zakon.kz.
Фото черного столба дыма начали появляться в социальных сетях.
Как пояснили в ДЧС города, предварительно, горит кровля строящегося 13-этажного здания на ул. Шевченко угол ул. Муканова. Силы и средства ДЧС следуют по повышенному номеру вызова.
Фото: Павел Александров
Фото: Инесса Владимировна
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4991949-9f5adff7799f432d597d29dba20a63f8
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...