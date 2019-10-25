Мы хотим бой с Канело - Канат Ислам и его менеджер настроены серьезно

Сам Канат Ислам также подтвердил, что не боиться Альвареса и даст ему хороший бой, если он состоится.

В преддверии вечера бокса, который пройдет 26 октября во Дворце спорта имени Балуана Шолака, на алматинском Арбате прошла церемония взвешивания и дуэль взглядов боксеров-участников всех 9 боев. В главном бое встретятся Канат Ислам (26-0, 21 KO) и боксер из Намибии Уолтер Каутондоква (18-1, 17 КО). На кону будет стоять титул чемпиона WBO International в первом среднем весе, который принадлежит Канату Исламу, передает Zakon.kz.

Менеджер Каната Ислама Нельсон Лопес в ходе мероприятия сделал заявление о том, что бой казахстанца с Уолтером рассматривает как трамплин к большому титульному бою с мексиканским чемпионом мира Саулем Канело Альваресом.

- Мы с Канатом готовы ко всему. Мы сейчас в рейтинге номер 8, и мы должны выиграть у номера 9 (на сегодняшний день Уолтер Каутондоква занимает 9 позицию в списке ТОП-10 боксеров по версии WBO- Прим.Авт). Если сегодня с Уолтером бой сложится, как мы планируем, то завтра мы хотим биться с Канело завтра. Мы делаем анонс, что готовы оспорить его титулы WBA, WBC, мы приглашаем Канело в Казахстан провести бой с Канатом в Казахстане. Я не хочу, чтобы мы как-то мешали Геннадию Головкину провести с Канело третий бой, если они договорятся, то мы готовы встретиться с Канело после GGG, и нам не важны деньги. Мы хотим бой с Канело, - заявил Лопес.

Сам Канат Ислам также подтвердил, что не боиться Альвареса и даст ему хороший бой, если он состоится.

- Я знаю около десятка боксеров в среднем весе, которые смогут провести с "Канело" 12 раундов. Прошедший бой Головкина с Деревянченко показал, что есть крепкие ребята. Никто не верил, что Деревянченко продержится против GGG, но он смог. Я думаю, что и против "Канело" можно выходить и побеждать, - отметил Ислам.

Впрочем, чтобы говорить о бое с Канело более серьезно, Канату Исламу нужно победить 26 октября Уолтера Каутондоква.

- Всем спасибо. Я уверен, что нас ждет великолепное шоу. Об этом думать ничего не нужно. Все решится в ринге. Я думаю о своей готовности. Все прошло по плану. Это не шутки. Нужно быть готовым ко всему. Я уверен, что будет великолепное шоу. Мой соперник очень сильный и готов к зрелищному боксу. Я готовлюсь к 12-раундовому противостоянию. Этот бой не будет последним в Казахстане. Мы готовы к лучшему. Я хочу двигаться шаг за шагом к победе. Я готов к большим боям и большим поединкам, - сказал казахстанец.

Соперник Ислама недавно доставил хлопот чемпиону мира WBO Деметриусу Андраде. Бой с Уолтером закончился победой Андраде единогласным решением судей: 119-105, 120-104, 120-104. В первой половине поединке Каутондоква оказывался в нокдауне четыре раза: в первом раунде, в третьем и дважды в четвертом. Для Андраде та победа стала 26-й в профи, а африканский боксер впервые покинул ринг побежденным.

Тем не менее, боксер из Африки уверен, что выиграет у казахстанца.

- Я уважаю Каната Ислама как соперника. Я приехал в Казахстан не для того, чтобы проверить силу Каната Ислама. Моя основная цель - пояс. Я заберу его завтра. – сказал Уолтер.

По итогам взвешивания Ислам оказался немного легче соперника - его вес составил 71,900 килограмма, тогда как, Каутондоква показал на весах 71,950 килограмм.

Альберт Ахметов

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