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Непобежденный казахстанский боксер начал подготовку к 4-му бою в профи

Последний на данный момент бой Брусенский провел 16 сентября.

Фото : Instagram25 октября 2019, 14:29

Константин Брусенский (3-0-0, 2 КО) из Казахстана начал подготовку к своему 4-ому бою на профессиональном ринге, передает Zakon.kz.

Казахстанский боксер Константин Брусенский после отдыха в родном Казахстане начал подготовку к своему следующему бою в Москве, который запланирован на декабрь 2019 года. Точная дата и место проведения боя пока не известны.

- Отдых закончен, организационные вопросы с изменениями в команде решены, впереди много работы, - прокомментировал начало тренировочного процесса Брусенский в своем Instagram.

Брусенский тренируется в "Центре прогресса бокса" в Москве под руководством Альберта Муталибова и Али Пидуриева.

Последний на данный момент бой Брусенский провел 16 сентября на площадке КРЦ "Корстон", где в зрелищном бою победил Григория Арутюняна из Армении единогласным решением судей.


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