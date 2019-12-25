В Конгрессе назвали США фашистской страной

Политик призвала бороться с существующим государственным строем.

В США нет "продвинутого общества", страна становится "фашистской" и удовлетворяет потребности только богатых граждан, заявила конгрессвумен, демократка Александрия Окасио-Кортес, передает Lenta.ru.

Окасио-Кортес выступала с речью в акции поддержки сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса в понедельник, 23 декабря. Во время демонстрации она заявила, что США являются страной с идеологией фашизма, а обеспеченные люди просто пользуются ресурсами государства, чтобы обогатить самих себя еще больше.

Политик призвала бороться с существующим государственным строем.

- Кого волнует, сколько золота мы добываем, если мы не можем создать продвинутое общество? - отметила член Конгресса и призвала "выгнать" президента Дональда Трампа.

Конгрессвумен не раз выступала с критикой политической ситуации в США. Демократка заявляла, что государство отстает от остальных не только в вопросах изменения климата, но также в социальных и экономических. Она открыто критиковала капитализм за то, что одни становятся миллиардерами, а другие едва ли имеют доступ к системе здравоохранения.

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