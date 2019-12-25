Иран предложил Сирии помочь вывести американские войска

Советник верховного лидера Ирана отметил, что США воруют сирийскую нефть.

Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RT Arabic.

Об этом в интервью каналу заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Он отметил, что США воруют сирийскую нефть, а президент Дональд Трамп вопреки воле народа Сирии грабит его и является "международным вором".

- Мы надеемся, что в ближайшее время прекратится этот незаконный контроль американцев над рядом сирийских регионов, а сирийцы ответят и положат конец этому контролю, — заявил политик. Его ответ транслировался в переводе на арабский язык.

- Мы готовы предоставить помощь для вывода американских войск из Сирии в ответ на просьбу сирийских властей и в меру наших возможностей, — заявил Велаяти.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона большую часть войск. Американские военнослужащие остаются в небольшом количестве на юге страны и на востоке, где они, по заявлениям Пентагона, помогают местным курдским формированиям охранять нефтяные месторождения.

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