За нарушение тишины в ночное время увеличен штраф 

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях наконец-то приняты.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях наконец-то приняты. Проект закона бурно обсуждался сначала в мажилисе, позже в сенате. Именно там и были внесены последние изменения, которые сегодня приняли на пленарном заседании депутаты нижней палаты парламента, сообщает корреспондент zakon.kz.

Как ранее сообщал министр юстиции Марат Бекетаев, законопроект направлен на дальнейшее совершенствование административно-деликтного законодательства, а также гуманизацию и снижение репрессивности Кодекса об административных правонарушениях, в том числе в части: гуманизации по 38 составам административных правонарушений; передачи от судов в подведомственность уполномоченных органов 37 составов, санкциями которых не предусмотрены взыскания, налагаемые исключительно в судебном порядке; расширение применения административного взыскания в виде предупреждения; уточнение составов административных правонарушений, предусматривающих ответственность за нарушение общих нормативных правовых правил; установление ответственности должностных лиц за неэффективное планирование и использование бюджетных средств; предоставление возможности уплаты 50% от суммы штрафа по налоговым правонарушениям; устранение правовых пробелов и коллизий, выявленных в правоприменительной практике.

- В целях ограничения частоты и систематизации внесения поправок законопроектом предусматривается поправки в КоАП вносить отдельным законом, предметом правового регулирования которого являются только вопросы административно-деликтного законодательства, - также отмечал Бекетаев.

Депутаты сената в свою очередь предложили увеличить ответственность "за нарушение тишины в ночное время" (с 23.00 до 6.00): физическим лицам в размере 5 МРП (12 625 тенге – здесь изменений нет), субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям – 20 МРП (50 500 тенге), субъектам среднего предпринимательства – 30 МРП (75 750 тенге), субъектам крупного предпринимательства предлагается выставлять штраф в размере 100 МРП (252 500 тенге).

За повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере 10 (25 250 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 40 (101 000 тенге), среднего предпринимательства - 60 (151 500 тенге), крупных -150 МРП (378 750 тенге)", - в размере в сравнительной таблицы Сената.

Кроме того, сенаторы не согласились с тем, что суд больше не будет санкционировать административный арест, а также с поправками в ст.613 (невыполнение требований сотрудников органов внутренних дел).

А сенатор Андрей Лукин обращал внимание, что кроме поправок в 437 статью КоАП внесена норма по усилению ответственности для должностных лиц за нарушение ведения государственно-земельного кадастра.

- Значительная часть поправок связана с уточнением компетенций должностных лиц органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать взыскания. Также поправки направлены на привидение законопроекта в соответствии с действующим законодательством, правилам юридической техники и уточнение редакции норм законопроекта, - сказал он.

Согласие депутатов мажилиса с поправками предложенными сенаторами дает документу статус "принят". Теперь поправки будут отправлены на подпись президенту.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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