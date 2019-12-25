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Квоту на привлечение иностранной рабсилы сократили до 29 тысяч - Сапарбаев

Отозвано порядка 700 рабочих разрешений, 500 иностранных работников выдворены из страны.

Фото : 4esnok.by25 декабря 2019, 11:50

Заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев сообщил на пресс-конференции в правительстве о том, какая работа проведена в трудовой сфере в части привлечения иностранной рабочей силы, передает zakon.kz.

По его словам, совместно с Генпрокуратурой инспекторы труда провели проверки на 95 предприятиях, привлекающих свыше 30 иностранных специалистов.

- Выявлено свыше тысячи нарушений трудового и миграционного законодательства, в том числе почти 500 фактов диспропорции в оплате труда. Возбуждено 400 административных дел на сумму 100 млн тенге, отозвано порядка 700 рабочих разрешений, 500 иностранных работников выдворены из страны, - рассказал Сапарбаев.

Он отметил, что в следующем году квота на привлечение ИРС будет сокращена с 49 до 29 тыс. человек, усилена административная ответственность работодателей и приняты другие меры.

Предприятия, привлекающие более 30 иностранных работников, будут проверять ежегодно в плановом порядке. При этом планируется значительно сократить выдачу разрешений по 4-ой категории. Кроме того, в планах вернуть практику обязательной замены иностранных работников отечественными специалистами.


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