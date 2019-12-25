Фонд "Даму" предупреждает о мошенничестве
Мошенники общаются с клиентами Фонда, получившими финансовую поддержку в виде субсидирования или гарантирования.
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" предупреждает предпринимателей Казахстана об активизации телефонных мошенников, которые представляются работниками или представителями Фонда "Даму", сообщает zakon.kz.
Мошенники общаются с клиентами Фонда, получившими финансовую поддержку в виде субсидирования или гарантирования. Предлагают им инвестировать денежные средства в акции, облигации и другие ценные бумаги, которые гарантируют прибыль.
Сообщаем, что Фонд "Даму" не осуществляет подобные сделки. Просим не поддаваться на уловки мошенников.
В случае подобных звонков обращаться по любому из следующих каналов связи, обеспечивающих конфиденциальность:
• электронный адрес: senim@fund.kz;
• телефон доверия: +7(727) 244 82 71;
• единый Call-центр 1408 (звонок бесплатный).
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