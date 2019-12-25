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Счастливого Рождества. Американец ограбил банк и разбросал деньги

О какой сумме идет речь, неизвестно.

Фото : getbg.net25 декабря 2019, 12:35

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hill.

Инцидент произошел вечером 23 декабря. Очевидец рассказал, что после этого грабитель, которого полиция идентифицировала как 65-летнего Дэвида Оливера, отправился в ближайшую кофейню, где стал дожидаться правоохранителей.

По заявлению полиции, Оливер не оказывал сопротивления при задержании, оружия при нем не нашли. Как отмечает издание, очевидцы сообщили, что прохожие собрали разбросанные грабителем деньги и вернули их банку.

О какой сумме идет речь, неизвестно. Тем не менее сержант полиции Джим Джеффокат заявил о пропаже в результате инцидента "тысяч долларов".


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