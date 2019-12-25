Двух полицейских сбила машина во время оформления ДТП в Жамбылской области

Пострадавшие госпитализированы в больницу с серьезными травмами.

Двое полицейских серьезно пострадали в результате наезда автомобиля во время оформления другого ДТП, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

Как сообщили в ведомстве, 25 декабря 2019 года сотрудники батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области патрулировали автотрассу. На 205 километре автодороги "Западная Европа – Западный Китай", около села Соганды Кордайского района, они обнаружили в кювете опрокинувшийся минивэн Honda.

Во время оформления данного ДТП, полицейских стоящих на обочине, сбила автомашина марки Ауди А6, ехавшая со стороны Тараза в направлении Алматы. Как выяснилось, вследствие гололеда 33-летний водитель не справился с управлением.

- В результате ДТП пострадали два инспектора БПП Департамента полиции Жамбылской области. Старший лейтенант полиции Серик Ибраимов находится в тяжелом состоянии, старший лейтенант полиции Бахытжан Наурузбаев получил различные травмы. Оба госпитализированы в ЦРБ Кордайского района. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ДП Жамбылской области, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве дополнили, что на территории области сохраняется неблагоприятная погода. Гололед на дорогах по-прежнему представляют опасность и риски для участников движения. В связи с этим полицейские рекомендуют водителям быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

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