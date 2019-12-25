Какие новые механизмы разработают для занятости людей с особыми потребностями

В стране проживают 690 тысяч человек с инвалидностью.

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов рассказал о принимаемых мерах по охвату лиц с особыми потребностями различными формами занятости, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

По словам министра, на сегодня в Казахстане проживают 690 тыс. лиц с инвалидностью. Из них 424 тыс. трудоспособного возраста, включая 224 тыс. человек, которые могут работать.

- Из 224 тыс. лиц с инвалидностью работают 106 тыс. Мы себе поставили задачу принять комплекс мер по увеличению их экономической активности, ведь еще существует проблема, когда лиц с инвалидностью не берут на работу, — сказал Б. Нурымбетов.

Министр подчеркнул, что сегодня согласно законодательству местные исполнительные органы могут устанавливать квоты на предприятиях для таких граждан.

- Квота устанавливается от 2 до 4%. Сейчас их число составляет 14,5 тыс. единиц, которые не исполняются, работодатели не берут, — сказал глава ведомства.

В целях улучшения системы трудоустройства для лиц с инвалидностью был изучен мировой опыт.

- В разных странах есть разные подходы. Например в Канаде, если предприятие не выполняет квоту, то ее не допускают к государственным закупкам. В Германии и Японии компании при отказе брать на работу лиц с инвалидностью, платят государству компенсацию. Поэтому эту идею мы взяли на вооружение, мы ее будем прорабатывать, механизмы мы продумаем: в каком размере будет установлена квота, чтобы мы могли лицо с инвалидностью обучить и устроить на другое рабочее место, — рассказал Б. Нурымбетов.

По его словам, данный вопрос сейчас находится на уровне идеи, однако уже разработана Концепция законопроекта, которую должны принять в 2020 году.

Кроме того, министр отметил, что уже в следующем году будет запущен портал социальных услуг для лиц с особыми потребностями.

- Сегодня лица с инвалидностью получают различные виды товаров и услуг реабилитации. Это специальные социальные услуги, средства реабилитации, специалисты жестового языка, индивидуальные помощники и санаторно-курортное лечение. Сейчас это все осуществляется через государственные закупки, что слишком удлиняет срок оказания услуг и предоставления товаров, — сказал министр.

Суть нового портала заключается в том, что теперь лицо с инвалидностью сможет самостоятельно выбрать себе поставщика.

- Мы будем выходить из системы госзакупок, это будет информационная интернет-площадка, где с одной стороны будут все поставщики товаров и услуг, а с другой стороны сами лица с инвалидностью, — резюмировал министр.

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