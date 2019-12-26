Похитителя невесты в Арыси отпустили

Данный инцидент находится на контроле со стороны руководства Туркестанской области.

Альянс женских сил Казахстана сделал заявление по факту похищения девушки в Арыси, передает zakon.kz.

Заявление опубликовала в Facebook заместитель председателя в Альянсе Женских Сил Казахстана Азиза Шужеева.

От имени Альянса она связалась с заместителем акима Туркестанской области Сакеном Калкамановым и обсудила текущую ситуацию.

- Девушка находится дома, мама девушки обратилась с заявлением в полицию. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Арысского РОП по статье 125 УК РК "Похищение человека", сейчас идет досудебное расследование, выясняются все обстоятельства происшествия. По последним данным, девушка написала заявление, что не имеет претензий в отношении молодого человека и его отпустили, - говорится в заявлении.

Данный инцидент находится на контроле со стороны руководства Туркестанской области.

- Прошу не спекулировать на теме национальных традиций и особенностях южного менталитета. Это частный случай, который показывает абсолютную правовую безграмотность молодых людей, которые не осознают последствия своих поступков и ответственности, которая предусмотрена законодательством нашей страны, - призвал Альянс женских сил.

Организация по данному факту обратилась ко всем родителям, руководителям учебных заведений и иных организаций, связанных с воспитательной работой с молодежью.

- Во избежание подобных случаев нужно усилить разъяснительную работу по повышению правовой грамотности молодых людей и их понимания мер ответственности за те или иные поступки. Наше общество должно показать нулевую терпимость к подобным ситуациям, и эти идеи нужно продвигать в родительских сообществах и организациях образования, - говорится в заявлении.

Альянс женских сил Казахстана - это объединение женских НПО, направленное на расширение прав и возможностей женщин в Казахстане.

Ранее в Сети распространили кадры похищения девушки. На видео несколько парней тащат девушку в машину. Их попытался остановить мужчина, но его оттолкнули.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @v.shymkente 23 Дек 2019 в 12:14 PST

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