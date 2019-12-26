Казахстанцы одними из первых в мире увидели солнечное затмение

Интересное астрономическое явление стало заметно с восходом солнца 26 декабря.

Жители Казахстана смогли наблюдать частичное солнечное затмение. Оно началось с восходом солнца и продолжается уже в течение часа, передает Zakon.kz.

Частичное солнечное затмение могли наблюдать жители всех регионов нашей страны, кроме Западного.

В Алматы солнце вышло из-за гор после 9 утра по местному времени, и практически сразу с «откусанным» кусочком.

Постепенно оно стало закрываться все больше и больше.

Максимальная фаза затмения в Алматы – 27%, была видна в 10:11 по местному времени.

После этого фаза затмения пошла на убыль.

Из Алматы интересное небесное явление можно наблюдать до 11:00 местного времени.

Добавим, что фаза затмения около 30% также была видна в Шымкенте и Таразе.

В столице Казахстана максмальная фаза затмения была почти вдвое меньше, около 18%. Также затмение меньше 20% было видно на востоке страны.

Полная фаза данного солнечного затмения будет наблюдаться в Саудовской Аравии, Индии, Шри-Ланке, Сингапуре, Малайзии и Индонезии.

- Там, где наблюдается полная фаза, можно видеть кольцеобразное затмение. То есть, Луна находится немного дальше среднего расстояния от Земли, поэтому она кажется чуть меньше, чем Солнечный диск. В случае полного затмения Луна ближе к нам, поэтому имеет такой же угловой диаметр, как и солнце, но так как у Луны орбита эллиптическая, в какие-то моменты, как сейчас, 26 декабря, во время затмений она оказывается на большем удалении от Земли и визуально край Солнца "вылезает" из-за Лунного диска. Но в Казахстане видно только частичное затмение, - сказал Виктор Тейфель.

В целом, полоса кольцеобразной фазы началась на территории Саудовской Аравии вблизи побережья Персидского залива в точке с координатами примерно 48º восточной долготы и 25º северной широты. Оттуда полоса затмения пошла на юго-восток через территории Объединённых Арабских Эмиратов и Омана, затем по акватории Аравийского моря, далее по югу Индии и северной оконечности Шри-Ланки, а затем через Суматру, Сингапур и Калимантан. Наибольшая фаза затмения наступит недалеко от Сингапура в точке с координатами 1º северной широты и 102,3º восточной долготы около 12:00 по времени столицы Казахстана. После Калимантана полоса кольцеобразной фазы, следуя уже на северо-восток, пройдёт по южной оконечности Филиппинских островов и выйдет в акваторию Тихого океана, где и закончится в точке с координатами примерно 160º восточной долготы и 19º северной широты.

Следующее частичное солнечное затмение будет видно на всей территории Казахстана 21 июня 2020 года. Тогда в Алматы фаза составит около 60%, в других городах страны поменьше, от 20% до 50%.

Альберт Ахметов

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