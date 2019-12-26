Дарига Назарбаева подвела итоги работы Сената и поставила задачи на 2020 год

Только за последние 2 месяца мы приняли 30 важнейших законов, призванных обеспечить реализацию предвыборной платформы и послания Президента Токаева.

Председатель Сената Дарига Назарбаева подвела итоги работы палаты за 2019 год. Она назвала его интересным и насыщенным событиями, передает zakon.kz.

- Только за последние 2 месяца мы приняли 30 важнейших законов, призванных обеспечить реализацию предвыборной платформы и послания Президента Токаева, - сказала Назарбаева. - Придерживаясь принципов "Слышащего государства", предложенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, на портале "Маслихаты" мы создали площадку для работы, обмена опытом и мнениями между сенаторами и коллегами из местных маслихатов. Теперь мы лучше понимаем ситуацию в регионах, можем из первых уст услышать актуальность и применимость рассматриваемых законопроектов на местах".

Она также отметила, что советы по совершенствованию законотворческого процесса и бюджетного законодательства стали площадкой постоянной и эффективной работы.

Глава Сената также напомнила, что в начале 2020 года депутатам предстоит поездка по регионам и на них возлагается важная и ответственная миссия – встретиться с казахстанцами, услышать их предложения, понять их настроения, поддержать их в их интересах и надеждах.

- Ваша задача - доступным языком разъяснить людям, что изменится в их жизни с 1 января 2020 года со вступлением в силу принятых Парламентом за последнее время законов. Изменения, как вы знаете, коснутся социальных выплат, государственных спецпособий, гарантированного социального пакета и адресной социальной помощи. Новый механизм должен пресечь иждивенчество и мотивировать людей к трудоустройству. Также с нового года в стране начнет действовать обязательное медицинское страхование, - сказала Дарига Назарбаева.

По ее словам, депутатам необходимо разъяснить, как эти законы будут работать, как они будут влиять на улучшение жизни простых казахстанцев.

- В помощь вам будут подготовлены материалы, детально раскрывающие все эти изменения. Во время поездок прошу обратить особое внимание на несколько важных вопросов, - заметила она.

Первое. Сельские населенные пункты, не включенные в список опорных и спутниковых населенных пунктов. К их перспективам нужно отнестись "очень внимательно", поскольку это конкретные судьбы конкретных людей, проживающих в нескольких тысячах населенных пунктов.

Второе. Помимо денежных пособий детям из малообеспеченных семей предусмотрена натуральная помощь: питание, одежда, учебные принадлежности и т.д. Необходимо понять, насколько местные власти готовы к ее оказанию.

Третье. Доступность медицинских услуг и качество оказываемых услуг на селе. Все ли люди прикреплены к медицинским организациям, знают ли они, где им будет оказываться помощь, и на какой объем помощи они могут рассчитывать.

Четвертое. Органы местного самоуправления. Нужно изучить, как в действительности работают органы местного самоуправления и насколько они готовы работать со своим самостоятельным бюджетом. Отдельная задача - вовлечение как можно большего числа женщин в работу местного самоуправления.

- В преддверии Нового года хочу еще раз поблагодарить вас за вашу работу и поздравить вас с наступающим 2020 годом. Хочу пожелать каждой семье счастья, здоровья, достатка, благополучия и единства! Удачи и успехов в наступающем Новом Году! – заключила председатель Сената.

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