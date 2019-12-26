Более 5 трлн тенге потребуется для реализации нового закона "О статусе педагогов"

Министр Асхат Аймагамбетов объяснил, что с января 2020 года предусмотрено повышение зарплаты педагогов на 25 %.

Депутаты Сената приняли законопроект "О статусе педагога", на реализацию которого до 2024 года потребуется 5,3 триллиона тенге, передает корреспондент zakon.kz.

— Самое главное, что данный закон подкреплен финансами и необходимыми механизмами его реализации, это говорит о том, что закон действительно будет работать. До 2024 года на реализацию этого закона потребуется 5,3 трлн тенге. Это действительно очень большие средства, это говорит о том, что государство сегодня понимает необходимость поддержки образования и реальных шагов, — сказал в кулуарах Сената министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Как отмечается в заключении законопроекта, основные поправки внесены в закон «Об образовании», внесены новые определения «Педагог», «посткурсовое сопровождение деятельности педагога».

Законопроектом вносятся изменения касательно порядка назначения на должности и освобождения от должностей первых руководителей отдельных государственных организаций высшего и послевузовского образования.

Также, как сообщил глава МОН, в законопроекте предусмотрено увеличение в разы зарплаты педагогов.

- Уже с января 2020 года зарплата педагогов вырастет на 25 %. Вырастет сам должностной оклад. Предусматриваются и дополнительные нормы, например, те наши коллеги, которые имеют степень магистра, будут получать ежемесячно 10 МРП. Те, кто имеет категорию, будут получать надбавку от 30 до 50 % от своего должностного оклада. Все это если подсчитать, реальный рост будет гораздо больше, - заключил Аймагамбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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