В Украине хотят запретить СМИ цитировать Путина

Кроме того, могут оказаться под запретом программы и материалы с участием граждан России, которые были внесены в перечень угроз медиа-пространству Украины.

Украинский закон о СМИ запретит медиаресурсам цитировать российских чиновников, в том числе президента России Владимира Путина. К такому выводу пришло издание "Страна.ua", проанализировав текст законопроекта.

Сам документ еще не был опубликован, однако его текст оказался в распоряжении редакции. Как отмечает издание, целый раздел закона посвящен ограничениям, связанным с освещением действий России. Закон предполагает запрет на распространение информации, содержащей популяризацию или пропаганду государственных органов России, ее должностных лиц и организаций.

Отмечается, что такая трактовка фактически означает полный запрет на любую информацию из России, кроме негативной. "Нельзя, например, транслировать вообще никаких выступлений российских чиновников. Даже Путина, если он говорит о достижениях России (а он все время о них говорит)", — поясняет издание.

Также запрещается распространение "недостоверных материалов о вооруженной агрессии". Издание указывает, что в сочетании с другими законодательными актами это сделает невозможным объективное освящение конфликта в Донбассе с представлением различных точек зрения, поскольку достоверными данными признаются только данные штаба Операции объединенных сил.

Кроме того, могут оказаться под запретом программы и материалы с участием граждан России, которые были внесены в перечень угроз медиа-пространству Украины.

В ноябре министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что для журналистов, которые занимаются подготовкой заказных материалов за деньги, необходимо ввести уголовную ответственность. Он приравнял распространение фейков СМИ к государственной измене и добавил, что мнения журналистов, которые они публикуют в статьях, могут угрожать национальным интересам Украины.

17 октября Верховная Рада приняла постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) по обеспечению противодействия информационному влиянию России.

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