В Москве задержали оппозиционера Навального

В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией проходят обыски.

Правоохранители проводят обыск в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и задержали его основателя Алексея Навального. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, передает ТАСС.

- Сейчас в ФБК проходят обыски, Навальный задержан. Остальных сотрудников пока отпустили, - сказала она.

Адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин подтвердил информацию об обысках.

- Да, я знаю что они проходят, но большей информацией не владею,- сказал он.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

9 октября Минюст внес ФБК в реестр НКО-иноагентов. По данным Минюста, фонд занимается политической деятельностью и получил финансирование из-за рубежа - 140 тыс. в рублевом эквиваленте только в 2019 году, также были два транша из Испании и один из США.

СК расследует уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование ФБК, возбужденное по ч. 4 ст. 174 УК РФ. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в рублях и валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги, они были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования суды наложили арест на счета ФБК и некоммерческой организации "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.

Ранее стало известно, что Навальный подал в суд на Путина.

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