Президент Ирака подал в отставку

Демонстрации в стране продолжаются с октября. Люди добиваются роспуска парламента и проведения новых выборов.

Президент Ирака Бархам Салех, выступая в парламенте, заявил о решении подать в отставку с занимаемого им поста из-за продолжающихся в стране протестов.

- Политическая и парламентская деятельность должны отвечать высшим интересам народа, - написал он.

Салех отметил, что его решение также продиктовано неспособностью договориться о кандидатуре нового премьер-министра.

Ранее стало известно, что парламент Ирака согласился с требованиями протестующих и принял новый закон о выборах. Согласно документу, депутатов можно будет выбрать не только из партийных списков, как это было раньше. Кроме того, каждый член правительства будет представлять определенный избирательный округ; ранее это делали целые группы парламентариев.

Демонстрации в Ираке продолжаются с октября. Люди добиваются роспуска парламента — Совета представителей Ирака — и проведения новых выборов. Однако законодатели отвергали возможность роспуска до принятия нового закона.

Премьер-министр Абдул Махди ранее уже обещал трудоустройство всем, у кого есть образование. Он также обязался гарантировать квоту в 50 процентов рабочих мест для местного населения в зарубежных компаниях, работающих по государственным контрактам.

Источник: Lenta.ru

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