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Число погибших при крушении самолета в Алматы выросло

Пострадавших девять человек.

Фото : Денис Кривошеев27 декабря 2019, 09:40

Число погибших при крушении Bek Air выросло, передает zakon.kz.

- Предварительно, погибли девять человек, пострадавших девять, в том числе шесть детей, - сообщили в КЧС МВД РК.

27 декабря, в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Изначально сообщалось о семи погибших.

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