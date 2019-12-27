Число погибших при крушении самолета в Алматы выросло
Пострадавших девять человек.
Фото : Денис Кривошеев27 декабря 2019, 09:40
Число погибших при крушении Bek Air выросло, передает zakon.kz.
- Предварительно, погибли девять человек, пострадавших девять, в том числе шесть детей, - сообщили в КЧС МВД РК.
27 декабря, в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Изначально сообщалось о семи погибших.
Все новости по теме читайте здесь.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5000678-c21b5396cc16d6617ca5c4d87caf88e6
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...