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Айман Умарова рассказала, как избежала полета на разбившемся самолете

Она рассказала, что в последний момент отказалась брать билеты на рейс Алматы - Нур-Султан, который потерпел крушение сразу после взлета.

Фото : .inform.kz27 декабря 2019, 11:52

Известный казахстанский адвокат, член национального совета общественного доверия при президенте Айман Умарова чудом не попала на рейс 2100 Алматы - Нур-Султан авиакомпании "Бек Эйр", который потерпел крушение, сообщает Sputnik.

Борт вылетел по расписанию в 7:05 и пропал с радаров. На борту было 93 пассажира и пять членов экипажа. В социальных сетях стала распространятся информация о том, что среди пассажиров была адвокат Умарова.

-Я жива-здорова. Я собралась именно на этот рейс. Отправила помощника, но в последний момент улетела в Петропавловск через Кокшетау. такое стечение обстоятельств, что чудом я не там, а на суде. Видимо, еще нужна, – сообщила адвокат.

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