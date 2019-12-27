Журналистка погибла при крушении самолета в Алматы

Денис Кривошеев у себя в Facebook написал, что она погибла.

Журналистка Дана Круглова погибла при крушении самолета в Алматы, об этом сообщил Денис Кривошеев, передает zakon.kz.

Имя сотрудницы Informburo.kz Даны Кругловой числилось с списке пассажиров данного рейса. Узнав о ЧП, коллеги искали ее в списках спасенных и пострадавших, но не могли найти.

Денис Кривошеев у себя в Facebook написал, что она погибла.

- Дана Круглова была настоящим журналистом. Ее статьи вызывали резонанс, становились примером для всех сотрудников редакции. В январе Дана стала выпускающим редактором, а 1 декабря возглавила отдел расследований. Дана была честной, смелой и одновременно объективной. Это страшная потеря для всех нас", – сказал главный редактор Informburo.kz Михаил Дорофеев.

Редакция zakon.kz выражает глубокие соболезнования родным и близким Даны.

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