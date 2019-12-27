Какие травмы получили дети в авиакатастрофе в Алматы

В основном они получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, переломы конечностей и ушибы.

Согласно официальным данным, в крушении самолета под Алматы пострадали восемь детей. Об их возрасте, полученных травмах и оказанной медицинской помощи, сообщает zakon.kz со ссылкой на сообщение Центра детской неотложной медицинской помощи.

Так, во второе отделение данного медучреждения доставлена 11-летняя девочка с диагнозом: "ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма), СГМ (сотрясение головного мозга), закрытый перелом голени, ушиб мягких тканей левой голени". Проведен осмотр мультидисциплинарной бригады, проведена рентгенографии и УЗИ.

Также в шестое отделение этой больницы госпитализирована 3-летняя девочка с той же фамилией, что у первой пациентки. Ей поставлен диагноз: "сочетанная травма, ЗЧМТ, УГМ. закрытый перелом средней третьи правого бедра, закрытый перелом левого бедра, травматический шок 1 степени". Также проведен осмотр мультидисциплинарной бригады, проведена рентгенографии, УЗИ, КТ-головного мозга.

Кроме того, в шестое отделение этого медучреждения госпитализирован 5-летний мальчик. Ему поставлен диагноз: "ЗЧМТ, УГМ, закрытый перелом торанной кости, правой стопы без смещения, закрытый перелом 3/4/5 плюсневых костей правой стопы без смещения, ушибленная рана второго пальца правой стопы, закрытый перелом лонно-седалищной кости справа без смещения". Проведен осмотр мультидисциплинарной бригады, проведена рентгенография правой стопы голени, таза, УЗИ, КТ-головного мозга.

В это же отделение госпитализирована неизвестная девочка, примерный возраст – 1 год. Ей поставлен диагноз: "Сочетанная травма, ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей лобной области, тупая травма живота, ушиб органов брюшной полости". Проведен осмотр мультидисциплинарной бригады, а также рентгенография, УЗИ и КТ-головного мозга.

Также в шестое отделение госпитализирована еще одна неизвестный девочка в возрасте 4-5 месяцев. Ей поставлен диагноз: "ЗЧМТ, УГМ, ушибленная ссадина левой теменной области". Проведен осмотр мультидисциплинарной бригады, рентгенография, УЗИ, КТ-головного мозга.

Во второе отделение больницы госпитализирован 8-летний мальчик. Диагноз: "сочетанная травма ЗЧМТ, УГМ, закрытый перелом правой бедренной кости со смещением". Проведен осмотр мультидисциплинарной бригады, рентгенография, УЗИ и КТ-головного мозга.

В шестое отделение больницы госпитализирован 9-летний мальчик. Диагноз: "ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей левого бедра, голени, ушиб грудной клетки, синдром верхней полувены". Проведен осмотр мультидисциплинарной бригады, рентгенография, УЗИ, КТ-головного мозга.

Во второе отделение больницы госпитализирован мальчик в возрасте 9 месяцев. Диагноз: "Сочетанная травма, ЗЧМТ, СГМ, тупая травма живота, ушиб органов брюшной полости". Проведен осмотр мультидисциплинарной бригады, рентгенография, УЗИ и КТ-головного мозга.

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