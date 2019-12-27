Имена экипажа разбившегося в Алматы самолета
По имеющимся данным, один из пилотов судна погиб.
Фото : zakon.kz27 декабря 2019, 12:28
МИИР РК назвали имена экипажа разбившегося в Алматы самолета, передает zakon.kz.
Капитан воздушного судна: Муратбаев Марат Ганиевич – 07.03.1961 года рождения, Свидетельство капитана ATPL № 000179, срок действия до 26 апреля 2024 года.
Второй пилот : Мулдакулов Миржан Гайнулович – 04.05.1965 года рождения, Свидетельство ATPL № 000796, срок действия до 6 марта 06.03.2022 года.
Бортпроводники: Валиулина М., Сахов М.А., Османов Р.Д.
По имеющимся данным, погиб Марат Муратбаев.
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