По имеющимся данным, один из пилотов судна погиб.

МИИР РК назвали имена экипажа разбившегося в Алматы самолета, передает zakon.kz.

Капитан воздушного судна: Муратбаев Марат Ганиевич – 07.03.1961 года рождения, Свидетельство капитана ATPL № 000179, срок действия до 26 апреля 2024 года.

Второй пилот : Мулдакулов Миржан Гайнулович – 04.05.1965 года рождения, Свидетельство ATPL № 000796, срок действия до 6 марта 06.03.2022 года.

Бортпроводники: Валиулина М., Сахов М.А., Османов Р.Д.

По имеющимся данным, погиб Марат Муратбаев.

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