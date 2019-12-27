Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Имена экипажа разбившегося в Алматы самолета

По имеющимся данным, один из пилотов судна погиб.

Фото : zakon.kz27 декабря 2019, 12:28

МИИР РК назвали имена экипажа разбившегося в Алматы самолета, передает zakon.kz.

Капитан воздушного судна: Муратбаев Марат Ганиевич – 07.03.1961 года рождения, Свидетельство капитана ATPL № 000179, срок действия до 26 апреля 2024 года.

Второй пилот : Мулдакулов Миржан Гайнулович – 04.05.1965 года рождения, Свидетельство ATPL № 000796, срок действия до 6 марта 06.03.2022 года.

Бортпроводники: Валиулина М., Сахов М.А., Османов Р.Д.

По имеющимся данным, погиб Марат Муратбаев.

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты