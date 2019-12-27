Опубликован дополненный список погибших при крушении самолета в Алматы

По информации МВД, погибли 12 человек.

По данным МВД РК, всего на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане, передает zakon.kz.

Из иностранных граждан:

Два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана.

- Всего в результате происшествия по состоянию на 12.30 погибло 12 человек, в том числе командир экипажа. В различные медицинские учреждения Алматы госпитализировано 49 человек, из них 18 в тяжелом состоянии, остальным оказывается медицинская и психологическая помощь, - сказано в сообщении МВД РК.

По телефонам горячей линии поступило 603 звонка.

Спасательные работы продолжаются.

Список погибших:

1. Николай Асташов, 1971 г.р

2. Рустам Кайдаров, 1940 г.р.

3. Бауыржан Калиев, 1974 г.р.

4. Базархан Карибаева, 1974 г.р.

5. Марат Муратбаев, 1961

6. Абай Нурбеков, 1986

7. Аршат Исина

8. Сания Аманжол,

9. Дана Круглова, 1984 г.р.

10. Каирхан Туматов, 1955 г.р.

11. Валерий Ануфриев

12. Имина Оспанова, 1963 г.р.

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