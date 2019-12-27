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Сагинтаев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой

Родственникам оказывается вся необходимая помощь.

Фото : пресс-служба акимата27 декабря 2019, 13:34

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров рейса Z2100 Алматы — Нур-Султан, передает zakon.kz.

- Родственникам оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Пострадавшие размещены в городских клиниках. Им оказывается медицинская помощь в полном объеме, - написал Сагинтаев в twitter.


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