Сагинтаев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой
Родственникам оказывается вся необходимая помощь.
Фото : пресс-служба акимата27 декабря 2019, 13:34
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров рейса Z2100 Алматы — Нур-Султан, передает zakon.kz.
- Родственникам оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Пострадавшие размещены в городских клиниках. Им оказывается медицинская помощь в полном объеме, - написал Сагинтаев в twitter.
Алматы — Нұр-Сұлтан бағытындағы Z2100 рейстің қаза болған жолаушылардың туыстары мен жақындарына көңіл айтамын. Қаза болғандардың туыстарына барлық қажетті көмек, соның ішінде медициналық және психологиялық көмек көрсетілуде. Зардап шеккендер қалалық клиникаларға орналастырылуда.— Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) 27 декабря 2019 г.
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